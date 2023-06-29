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12:38, 29 июня 2023Путешествия

Названа самая распространенная ошибка пассажиров перед посадкой в самолет

Бортпроводник порекомендовал пассажирам перед полетом загружать приложения с развлечениями

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Бортпроводник назвал самую распространенную ошибку пассажиров самолетов — полностью полагаться на бортовую развлекательную систему во время длительных перелетов. Своим опытом он поделился с CNN.

Эндрю Хендерсон (Andrew Henderson), работавший более 20 лет в американских авиакомпаниях, признался изданию, что он слишком часто видел, как людей подводила электроника на борту. «Да, в самолетах есть Wi-Fi, экраны и зарядные устройства. Но вы должны быть готовы к тому, что все это может сломаться», — предупредил Хендерсон.

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Бортпроводник порекомендовал пассажирам перед полетом загружать на смартфоны приложения авиакомпании с развлечениями: играми, фильмами и сериалами, а также перед посадкой в ​​самолет полностью заряжать все электронные устройства.

Коллега Хендерсона Эссенс Гриффин (Essence Griffin) также отметила, что приложения важны для получения информации о путешествии. «Приложение сообщит вам о времени посадки. Если вы опаздываете, вы сможете проверить, состоится рейс вовремя или же вылет задержится. Вы сможете следить за изменениями мест, выходов на посадку, информацией о посадочных талонах и повышении класса обслуживания», — пояснила стюардесса.

Ранее бывший бортпроводник, работавший на международных рейсах, назвал действенные способы сделать длительный перелет в самолете комфортным и раскрыл главные ошибки пассажиров во время дальнемагистральных рейсов. В первую очередь специалист рекомендовал туристам, отправляющимся в путешествие, не злоупотреблять алкоголем.

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    Марина Черняк
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