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13:43, 29 июня 2023Бывший СССР

В Прибалтике призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за ЧВК «Вагнер»

В прибалтийских парламентах призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за «Вагнера»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы Лаури Хуссар, Эдвардс Смилтенс и Виктория Чмилите-Нильсен призвали Европейский союз (ЕС) ужесточить санкции против Белоруссии из-за согласия Минска разместить на своей территории бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном пресс-службой эстонского парламента.

По мнению спикеров, появление ЧВК в Белоруссии может еще сильнее дестабилизировать ситуацию с безопасностью на восточной границе НАТО и ЕС. Они также напомнили, что парламенты прибалтийских республик уже давно объявили «Вагнер» террористической организацией, призвав Евросоюз включить ЧВК в перечень «формирований, связанных с террористическими актами».

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что не видит в переезде ЧВК «Вагнер» в Белоруссию прямой угрозы для ЕС. При этом он выразил беспокойство из-за предполагаемого риска проникновения бойцов ЧВК в европейские страны «с неизвестными целями».

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    Георгий Нестеров
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