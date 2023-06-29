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20:00, 29 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе осудят бывшего следователя за коррупцию

В Дагестане будут судить бывшего следователя, пытавшегося закрыть дело за 200 тысяч рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Дагестан завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя из города Дербента, обвиняемого в получении крупной взятки, сопряженной с вымогательством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Теперь дело передали в суд. Мужчину могут лишить свободы на срок от 7 до 12 лет.

По версии следствия, 9 марта обвиняемый проводил допрос свидетеля по делу о незаконном сбыте наркотических средств и предложил ему заплатить ему 300 тысяч рублей. За эту сумму экс-следователь был готов закончить проверку и не принимать к допрашиваемому каких-либо мер процессуального принуждения. Речь идет о подписке о невыезде и других мерах.

Далее бывший силовик снизил требуемую сумму с 300 до 200 тысяч рублей и потребовал принести деньги в кабинет 17 марта. Свидетель сразу же обратился с заявлением в региональную УФСБ России. Вечером 17 марта прошел оперативный эксперимент, в рамках которого мужчина передал деньги, после чего следователя задержали.

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    Варвара Митина
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