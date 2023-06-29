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16:17, 29 июня 2023Силовые структуры

В Москве по делу о шпионаже задержали женщину

В Москве по делу о шпионаже задержали женщину по фамилии Ищук

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве по делу о шпионаже задержали женщину по фамилии Ищук. Об этом 29 июня сообщает ТАСС

Следователи ФСБ России просят Лефортовский суд столицы арестовать ее. Дело задержанной маркировано грифом «секретно», поэтому заседание пройдет в закрытом режиме.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А», — рассказал собеседник агентства.

От более подробных комментариев в суде отказались из-за секретности.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса за шпионаж в пользу Украины. Мужчину поместили в СИЗО на один месяц и 24 дня.

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