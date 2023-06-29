В Херсонской области полицейские нашли и уничтожили схрон с боеприпасами

Полицейские нашли схрон с гранатами и патронами в заброшенном здании под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время разведки силовики в селе Атамань Генического района заметили разрушенное здание. Внутри они обнаружили тайник. Из него изъяли 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, 280 патронов калибра 7,62 миллиметра, 80 патронов калибра 5,45 миллиметра, 65 патронов калибра 9 миллиметров и 50 мелкокалиберных патронов.

Правоохранители совместно с росгвардейцами решили уничтожить гранаты и запалы к ним накладным зарядом тротила, а остальные боеприпасы перевезти в специальную камеру хранения.