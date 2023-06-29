Мадонна отложила мировое турне из-за госпитализации

Мадонна отложила мировое турне после госпитализации из-за бактериальной инфекции

Американская певица Мадонна отложила мировое турне после госпитализации из-за бактериальной инфекции. Об этом сообщает NME.

Концертный тур исполнительницы под названием Celebration должен был начаться 15 июля, однако представители артистки отметили, что позже смогут объявить новые даты ее выступлений. Изначально было запланировано, что певица выступит в Ванкувере, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Вашингтоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и других городах. Завершение тура было намечено на октябрь.

28 июня сообщалось, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В настоящее время Мадонна пришла в себя и находится под медицинским наблюдением.