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15:45, 29 июня 2023Мир

Россия и Китай провели консультации по космической безопасности

В МИД сообщили, что в Москве прошли консультации России и Китая по безопасности в космосе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия и Китай провели консультации по космической безопасности в Москве. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что стороны обменялись оценками ситуации в сфере космоса. «Подчеркнута необходимость продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и вепонизации космоса», — сказано в документе.

Отмечается, что стороны подчеркнули востребованность продвижения международных инициатив о неразмещении первыми оружия в космосе. По данным МИД, Москва и Пекин договорились о едином подходе к безопасности в космосе и договорились продолжить контакты по этой теме.

Ранее стало известно, что Япония и НАТО захотели развивать сотрудничество в киберпространстве и космической сфере для противостояния России и Китаю. Газета Nikkei писала, что соглашение об этом может быть подписано в рамках саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Литве в июле.

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    Виктория Кондратьева
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