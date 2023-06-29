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10:28, 29 июня 2023Путешествия

Названо лучшее время суток для вылета в отпуск

Американские бортпроводники назвали утро лучшим временем для перелетов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бортпроводники крупных американский авиакомпаний назвали утро наиболее подходящим временем суток для вылета в отпуск. Об этом сообщает CNN.

Так, по словам членов экипажа Рича Хендерсона (Rich Henderson) и Эндрю Хендерсона (Andrew Henderson), лучше всего отправляться в путешествие утром, поскольку в это время риск задержки рейса наиболее низок.

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«Если вы успеете вылететь первым же рейсом с утра, то столкнетесь с более благоприятной погодой и меньшим шансом на задержку вылета. Просто в это время мала вероятность того, что что-то может пойти не так», — уточнил один из бортпроводников.

При этом члены экипажа добавили, что этот совет применим для любого времени года, но в летний сезон он особенно актуален, поскольку большое количество людей летит в отпуск, и аэропорты перегружены.

Ранее в июне другая стюардесса рассказала, что самые аварийные этапы полета — это взлет и посадка. Бортпроводница по имени Камила отметила, что пассажиры зря переживают из-за турбулентности. По ее словам, это далеко не самая опасная часть полета, и ни один самолет еще не разбился из-за нее.

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    Марк Успенский
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