Курьер спас россиянку от мошенников и сохранил ее 115 тысяч рублей

В Москве курьер спас пенсионерку от мошенников и сохранил ее 115 тысяч рублей

В Москве курьер Абдуллох спас пенсионерку, которую мошенники развели по известной схеме и почти выманили у нее 115 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина получил обычный заказ — отвезти посылку из дома на Маленковской на улицу Скульптора Мухиной. Когда он поднялся за грузом, его встретила заплаканная пожилая женщина и передала сумку.

Неравнодушный Абдуллох начал спрашивать, что случилось. Пенсионерка рассказала, что ее сиделка попала в беду и нужно передать ей вещи. Доставщик знал о частых случаях обмана пожилых людей, поэтому сразу же сообщил об инциденте в полицию.

В это время заказчик Андрей, который и вызвал курьера, начал записывать угрозы: «Вы издеваетесь надо мной и над старым человеком! Не хотите по-хорошему, будет по-плохому, с вами будет разбираться служба миграции». После Андрей заблокировал Абдуллоха в мессенджере.

Чуть позже приехала полиция и вместе с понятыми осмотрела сумку. Там обнаружили 115 тысяч рублей, завернутые в полотенце.