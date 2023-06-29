Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске

Президент Колумбии Петро призвал направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске

МИД Колумбии должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где пострадали три гражданина Колумбии. С таким призывом выступил президент Колумбии Густаво Петро в своем Twitter.

По словам главы государства, Россия напала «на трех беззащитных колумбийских мирных жителей», чем нарушила протоколы войны.

«МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста», — высказался Петро.

Согласно заявлению пострадавших граждан Колумбии, которые собирали на Украине информацию для своего проекта в поддержку Киева, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске.

27 июня издание The New York Times сообщило об ударе по общепиту в Краматорске, в котором находились иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии.