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13:26, 29 июня 2023Ценности

Россиянам назвали самую модную летнюю обувь

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам балетки Мэри Джейн самой модной летней обувью

Фото: Unsplash

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам самую обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Так, эксперт посоветовала обратить внимание на балетки Мэри Джейн (легкая обувь с круглым носом и ремешком-застежкой — прим. «Ленты.ру») и вьетнамки. «Но не просто на плоском ходу, как это было ранее, в классическом понимании, а на каблуке, платформе и даже преходящие в ботфорты», — объяснила она.

Кроме того, в жарком сезоне актуальна обувь, сделанная из сатина и кожи, считает специалистка. Также рекомендуется присмотреться к оформленным перфорацией фасонам. «Цвета — самые смелые и много метализированных как под серебро, так и под золото», — уточнила собеседница издания.

Ранее стилист Исмаил Сафиулов назвал популярную у россиянок устаревшую одежду. В первую очередь эксперт выделил приталенный пиджак. Также специалист включил в список классические приталенные рубашки с коротким рукавом и юбки-карандаши.

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    Мария Винар
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