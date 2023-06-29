Россиянам назвали самую модную летнюю обувь

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам балетки Мэри Джейн самой модной летней обувью

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам самую обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Так, эксперт посоветовала обратить внимание на балетки Мэри Джейн (легкая обувь с круглым носом и ремешком-застежкой — прим. «Ленты.ру») и вьетнамки. «Но не просто на плоском ходу, как это было ранее, в классическом понимании, а на каблуке, платформе и даже преходящие в ботфорты», — объяснила она.

Кроме того, в жарком сезоне актуальна обувь, сделанная из сатина и кожи, считает специалистка. Также рекомендуется присмотреться к оформленным перфорацией фасонам. «Цвета — самые смелые и много метализированных как под серебро, так и под золото», — уточнила собеседница издания.

Ранее стилист Исмаил Сафиулов назвал популярную у россиянок устаревшую одежду. В первую очередь эксперт выделил приталенный пиджак. Также специалист включил в список классические приталенные рубашки с коротким рукавом и юбки-карандаши.

