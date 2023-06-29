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13:39, 29 июня 2023Мир

На Западе оценили масштаб влияния ЧВК «Вагнер» в Африке

Newsweek: Запад все еще обеспокоен действиями ЧВК «Вагнер» в Африке

Фото: French Army / AP

Частная военная кампания (ЧВК) «Вагнер» нашла работу в целом ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, где местные правительства не хотят обращаться к Западу за помощью. И хотя группировка покинула Россию, ее действия все еще беспокоят страны Европы и США, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных чиновников.

Например, издание ссылается на доклад организации «Репортеры без границ» (RSF), в котором утверждается: недавно обнаруженные документы ЧВК «Вагнер» доказывают, что между группировкой и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане установлены тесные отношения. Между СБР и армией страны происходят столкновения, вызванные разногласиями между высокопоставленными военными.

«"Вагнер" годами обучает солдат СБР, платит СБР за использование военных баз Судана для перемещения своих солдат и грузов по стране, а старшие офицеры "Вагнера" служат в командных центрах СБР», — утверждается в докладе.

ЧВК также установило военное, политическое или экономическое присутствие или пыталась установить его в Буркина-Фасо, Камеруне, Демократической Республике Конго, Эритрее, Экваториальной Гвинее, Мадагаскаре, Мозамбике и Зимбабве, а также в ряде других мест в Африке, подчеркивает издание.

Newsweek также напомнило, что ранее Минфин США ввел санкции против четырех компаний, две из которых базируются в Центральноафриканской Республике, а две другие — в Объединенных Арабских Эмиратах и России, а также одного гражданина РФ, проживающего в Мали, которые предположительно связаны с ЧВК и ее лидером Евгением Пригожиным. В сопроводительном заявлении утверждается, что группа «использует проблемы с безопасностью по всему миру, совершая злодеяния и преступные действия».

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    Виктория Кондратьева
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