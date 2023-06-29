Россияне массово предпочли отдых на родине Европе

«Туту.ру»: 88 процентов россиян предпочли отдыхать в России летом 2023 года

Большинство российских авиапутешественников (88 процентов) предпочли отдыхать летом в России вместо Европы. О массовом желании туристов провести отпуск на родине сообщается в исследовании аналитиков IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий «Туту.ру», передают «Известия».

Как уточнили эксперты, летом 2023 года только девять процентов оформленных авиабилетов приходится на ближнее зарубежье и три процента — на дальнее зарубежье и Европу.

Выяснилось, что наибольшим спросом по внутренним направлениям пользуются Москва, Сочи и Санкт-Петербург, а средний чек на полет по России составляет 18,9 тысячи рублей. При этом из стран ближнего зарубежья лидируют Азербайджан, Узбекистан, Армения, Турция и Кыргызстан. В среднем россияне тратят на авиабилеты по этим направлениям около 29,4 тысячи рублей.

В исследовании также указано, что средний чек на полеты в страны дальнего зарубежья составляет 51,8 тысячи рублей, а в Европу — 84,7 тысячи рублей.

Ранее в июне аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали, что 84 процента россиян в июне предпочли поездки внутри страны. Самыми популярными стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.