Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:36, 29 июня 2023Путешествия

Россияне массово предпочли отдых на родине Европе

«Туту.ру»: 88 процентов россиян предпочли отдыхать в России летом 2023 года

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Большинство российских авиапутешественников (88 процентов) предпочли отдыхать летом в России вместо Европы. О массовом желании туристов провести отпуск на родине сообщается в исследовании аналитиков IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий «Туту.ру», передают «Известия».

Как уточнили эксперты, летом 2023 года только девять процентов оформленных авиабилетов приходится на ближнее зарубежье и три процента — на дальнее зарубежье и Европу.

Материалы по теме:
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023
Русские Мальдивы. Как изменился Крым и стоит ли проводить там отпуск в 2023 году
Русские Мальдивы.Как изменился Крым и стоит ли проводить там отпуск в 2023 году
27 июня 2023

Выяснилось, что наибольшим спросом по внутренним направлениям пользуются Москва, Сочи и Санкт-Петербург, а средний чек на полет по России составляет 18,9 тысячи рублей. При этом из стран ближнего зарубежья лидируют Азербайджан, Узбекистан, Армения, Турция и Кыргызстан. В среднем россияне тратят на авиабилеты по этим направлениям около 29,4 тысячи рублей.

В исследовании также указано, что средний чек на полеты в страны дальнего зарубежья составляет 51,8 тысячи рублей, а в Европу — 84,7 тысячи рублей.

Ранее в июне аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали, что 84 процента россиян в июне предпочли поездки внутри страны. Самыми популярными стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Успенский
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины
    СКР предъявил обвинение экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса и гибель 190 жителей
    Трое российских подростков пропали при спуске с горного пика
    Модель OnlyFans показала фигуру в откровенном купальнике
    Россиян предупредили о таящейся в горячем супе опасности
    В Китае назвали сроки запуска аналога Falcon 9
    В первом раунде драфта НХЛ выбрали четверых россиян
    Премьер Эстонии призвала Евросоюз взять себя в руки и вооружаться
    В Подмосковье в перестрелке убили полицейского
    Россиянин предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 16-летней давности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.