Выступление Путина на форуме АСИ началось с оваций

Выступление Путина на форуме Агентства стратегических инициатив началось с оваций

Выступление президента России Владимира Путина на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) началось с оваций. Трансляция форума доступна на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Гости форума, сидящие в зале, начали аплодировать стоя и выразили поддержку главе государства после событий 24 июня 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия и народ сплотились вокруг главы государства.

В ночь на 24 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил российских военных в ударе по тыловым частям вагнеровцев. Утром они заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории.