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08:46, 29 июня 2023Мир

Страны ЕС предпочли мигрантов дискуссиям о России и Китае

Politico: страны ЕС не уделили много времени обсуждению России на саммите из-за мигрантов

Фото: Agnieszka Sadowska / Reuters

Дискуссии членов Евросоюза из-за финансирования на убежища для мигрантов «проникли» на саммит ЕС: государства спорят о выделении миллиардов евро, поскольку число заявлений о предоставлении убежища растет, а на границах континента накапливаются проблемы. Об этом пишет Politico.

По словам пяти дипломатов и чиновников из четырех разных стран ЕС, страны даже спорят о том, стоит ли упоминать денежный вопрос в заключительных выводах встречи. Ведь в действительности организаторы рассчитывали свести подобные обсуждения к минимуму, а проблемам миграции предпочесть дискуссии о России и Китае.

«Закулисная борьба иллюстрирует, насколько миграция стала доминировать в политической повестке дня», — полагают в Politico. Это усиливается громкими катастрофами, например, такими, как недавнее кораблекрушение в Ионическом море, в результате которого погибли не менее 79 мигрантов.

Трагедия произошла в середине июня. Правительство Греции объявило трехдневный траур по погибшим.

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