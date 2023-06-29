Страны ЕС предпочли мигрантов дискуссиям о России и Китае
Дискуссии членов Евросоюза из-за финансирования на убежища для мигрантов «проникли» на саммит ЕС: государства спорят о выделении миллиардов евро, поскольку число заявлений о предоставлении убежища растет, а на границах континента накапливаются проблемы. Об этом пишет Politico.
По словам пяти дипломатов и чиновников из четырех разных стран ЕС, страны даже спорят о том, стоит ли упоминать денежный вопрос в заключительных выводах встречи. Ведь в действительности организаторы рассчитывали свести подобные обсуждения к минимуму, а проблемам миграции предпочесть дискуссии о России и Китае.
«Закулисная борьба иллюстрирует, насколько миграция стала доминировать в политической повестке дня», — полагают в Politico. Это усиливается громкими катастрофами, например, такими, как недавнее кораблекрушение в Ионическом море, в результате которого погибли не менее 79 мигрантов.
Трагедия произошла в середине июня. Правительство Греции объявило трехдневный траур по погибшим.