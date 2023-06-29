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15:43, 29 июня 2023Силовые структуры

Четырех российских полицейских задержали за избиение подозреваемого

В Саратове задержали четырех полицейских за избиение подозреваемого по делу о наркотиках

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Саратове задержали четырех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков из-за причинения телесных повреждений подозреваемому. Об этом в четверг, 29 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении полицейских возбудили уголовное дело по пункту «а», «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, с 22 по 24 февраля фигуранты примирили физическое насилие с использованием оружия к мужчине, который был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Москве экс-полицейского осудили на 11 лет за получение взяток в виде дисков для машины.

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    Илона Палей
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