Четырех российских полицейских задержали за избиение подозреваемого

В Саратове задержали четырех полицейских за избиение подозреваемого по делу о наркотиках

В Саратове задержали четырех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков из-за причинения телесных повреждений подозреваемому. Об этом в четверг, 29 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении полицейских возбудили уголовное дело по пункту «а», «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, с 22 по 24 февраля фигуранты примирили физическое насилие с использованием оружия к мужчине, который был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Москве экс-полицейского осудили на 11 лет за получение взяток в виде дисков для машины.