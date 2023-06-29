Грубый поступок стюардесс в отношении инвалида вызвал гнев пользователей сети

Daily Mail: стюардессы British Airways запретили инвалиду провозить коляску в салоне

Стюардессы British Airways запретили пассажирке-инвалиду провозить коляску в салоне самолета и вызвали гнев пользователей сети. О ситуации рассказала в своих соцсетях сама путешественница, передает Daily Mail.

По словам Аннабель Моулт, она летела из Валенсии в Хитроу и заранее оплатила провоз коляски в сложенном виде в салоне самолета. Тем не менее при посадке стюардессы авиакомпании заявили, что коляску необходимо сдать в багажное отделение, чтобы остальным пассажирам хватило мест для ручной клади.

Моулт пыталась спорить с бортпроводниками, однако безуспешно. Пассажирка переживала, что среди багажа коляска может повредиться, что станет большой проблемой после прибытия. «Однажды авиакомпании поймут, что наши колеса — это наши ноги и их нельзя просто бросать вниз, где они могут быть сломаны», — отреагировала путешественница на грубый поступок стюардесс в отношении нее.

В комментариях подписчики поддержали Моулт, отметив, что такое не должно происходить с клиентами авиакомпаний. «Отвратительно, что кто-то ставит ручную кладь выше инвалидной коляски», «Мне жаль, что с вами это случилось», «Авиакомпании должны обучать бортпроводников, как поддерживать пассажиров», — писали юзеры.

Ранее девушка-инвалид рассказала в публикации на форуме Reddit, как отказалась уступить место в самолете семейной паре и в результате прослыла монстром. По словам автора, в связи с инвалидностью она не может долгое время сидеть прямо из-за сильных болей.