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14:40, 29 июня 2023Среда обитания

Движение по станции Бирюлево в Москве приостановлено из-за аварии

РЖД: движение по станции Бирюлево в Москве приостановлено из-за аварии

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Движение по станции метро Бирюлево в Москве было приостановлено из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление РЖД.

В 13:07 часов шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции, три из них опрокинулись. По словам сотрудников столичных экстренных служб, инцидент произошел при формировании состава.

Пострадавших и угрозе экологии нет, однако движение по станции Бирюлево временно прекращено. Также ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления и Аэроэкспрессов в аэропорт «Домодедово».

В мае 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области на Забайкальской железной дороге, восемь из них опрокинулись набок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. В результате инцидента никто не пострадал, однако 200 метров железнодорожного полотна и один километр электрических сетей оказались повреждены. Движение по перегону было временно приостановлено. Причины схода вагонов с рельсов, а также сумма нанесенного ущерба не уточнялись.

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    Александра Качан
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