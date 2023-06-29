Лишенный сана из-за слова «мир» священник перешел под юрисдикцию Константинополя

Лишенный сана из-за слова «мир» священник из Москвы перешел под юрисдикцию Константинополя

Московский священник Иоанн Коваль был лишен сана в Русской православной церкви (РПЦ) из-за замены слова «победа» на слово «мир» в молитве. Его обвинили в клятвопреступлении. Константинопольский патриархат восстановил Коваля в сане и взял под свою юрисдикцию. Об этом сообщили в секретариате патриархата.

В публикации отмечается, что Коваль направил обращение в суд первой инстанции и сумел доказать, что был наказан не за то, что произносил церковные слова, а за свое отношение к боевым действиям на Украине. По этой причине его восстановили в сане, и теперь он находится под юрисдикцией главы Константинопольского патриархата Варфоломея I.

В феврале по просьбам прихожан Коваля запретили в священнослужении. В сане иерея он был клириком храма святого апостола Андрея Первозванного в столичном районе Люблино.

В мае церковный суд лишил Коваля сана, обвинив в клятвопреступлении по 25-му правилу Святых Апостолов, гласящему, что, если священник обличен в клятвопреступлении, его следует извергнуть из чина, отмечалось в тексте портала «Православие и мир» («Правмир»).

Известно, что Константинопольский патриархат считается старшим по отношению к Московскому. В 2018 году РПЦ разорвала отношения с Константинополем в связи с выдачей томоса (дарования независимости от РПЦ) Православной церкви Украины (ПЦУ, Московский патриархат считает ее раскольнической).

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии запретил въезжать в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.