Россиянам назвали симптомы хронического стресса

Терапевт Неумолотова назвала панические атаки и усталость симптомами хронического стресса

О хроническом стрессе может свидетельствовать ряд симптомов, в том числе панические атаки и усталость. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-терапевт Татьяна Неумолотова.

По словам специалистки, длительный стресс нельзя игнорировать, так как он может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе невроз, депрессию, гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Она рекомендовала обратить внимание на ряд признаков, свидетельствующих о нервном перенапряжении.

Тревожными симптомами Неумолотова назвала чувство постоянной усталости, ухудшение качества сна и частое желание прилечь отдохнуть. Кроме того, человек в стрессе замыкается в себе и испытывает недовольство собой, его начинают раздражать любые социальные контакты. Со временем также могут начаться панические атаки.

Хронический стресс и избыток кортизола ломают иммунитет, что становится базой не только для каких-то рядовых болезней, но и для образования онкологических и аутоиммунных заболеваний Татьяна Неумолотова врач-терапевт

Неумолотова отметила, что при стрессе человек внутренне зажимается. Из-за этого его мышцы все время напряжены, следствием чего могут стать боли в шейно-позвоночном отделе.

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