Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:10, 29 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали симптомы хронического стресса

Терапевт Неумолотова назвала панические атаки и усталость симптомами хронического стресса

Фото: Kinga Howard / Unsplash

О хроническом стрессе может свидетельствовать ряд симптомов, в том числе панические атаки и усталость. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-терапевт Татьяна Неумолотова.

По словам специалистки, длительный стресс нельзя игнорировать, так как он может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе невроз, депрессию, гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Она рекомендовала обратить внимание на ряд признаков, свидетельствующих о нервном перенапряжении.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
«Мне становилось все хуже» Из-за редкого синдрома россияне лишаются сил, работы и жилья. Как с ним связан коронавирус?
«Мне становилось все хуже»Из-за редкого синдрома россияне лишаются сил, работы и жилья. Как с ним связан коронавирус?
14 апреля 2022

Тревожными симптомами Неумолотова назвала чувство постоянной усталости, ухудшение качества сна и частое желание прилечь отдохнуть. Кроме того, человек в стрессе замыкается в себе и испытывает недовольство собой, его начинают раздражать любые социальные контакты. Со временем также могут начаться панические атаки.

Хронический стресс и избыток кортизола ломают иммунитет, что становится базой не только для каких-то рядовых болезней, но и для образования онкологических и аутоиммунных заболеваний

Татьяна Неумолотова врач-терапевт

Неумолотова отметила, что при стрессе человек внутренне зажимается. Из-за этого его мышцы все время напряжены, следствием чего могут стать боли в шейно-позвоночном отделе.

Ранее россияне рассказали о самых частых причинах стресса на работе. Согласно данным исследования, 40 процентов респондентов наиболее распространенным стрессовым фактором назвали постоянное перенапряжение из-за слишком серьезного отношения к своим обязанностям.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Россиянин домогался маленьких девочек в 2021 и 2023 годах и попал под суд

    Задержание собиравшей информацию для ГУР МОУ украинки попало на видео

    Сироты в российском регионе получили от властей квартиры без тепла и света

    В Ростове-на-Дону после попытки мятежа силовики изъяли оружие и военную технику

    На Украине понадеялись начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие полгода

    Ошибку в Windows исправили спустя полгода

    Богатые иностранцы бросились скупать жилье в Испании

    В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

    43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости