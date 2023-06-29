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17:30, 29 июня 2023Силовые структуры

Автора Telegram-канала приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России

Автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Ушакова приговорили к восьми годам колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 29-летнего блогера и автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, пропаганде терроризма, возбуждении ненависти по национальному признаку и реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Ушакова признали виновным по всем четырем статьям. Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты и другие информационно-телекоммуникационные сети в интернете.

По данным следствия, блогер в одном из мессенджеров создал доступную всем беседу, в которой написал сообщение, где, по мнению правоохранителей, оправдывал терроризм, призывал к уничтожению людей по национальному признаку, пропагандировал идеологии нацизма и распространял фейки о ВС РФ.

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