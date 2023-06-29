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16:33, 29 июня 2023Интернет и СМИ

В России появился уникальный сервис для знакомств

Пользователи смогут искать романтические отношения в приложении «VK Знакомства»

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В России появился уникальный сервис для романтических знакомств — «ВКонтакте» представила бета-версию отдельного приложения «VK Знакомства» для мобильных устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В настоящее время приложение доступно для устройств на базе Android, позднее появится версия для iOS и в RuStore.

Известно, что новое приложение поддерживает все существующие функции «VK Знакомств»: пользователи смогут искать романтические отношения, выбирая понравившихся людей, общаться после взаимной симпатии, пользоваться автоматическими подсказками в чате и участвовать в различных акциях.

«Мы постоянно работаем над технологичностью нашего дейтинг-сервиса: используем непрерывно обучающиеся алгоритмы в выдаче анкет, помогаем начать диалог с новыми людьми с помощью подсказок, внедряем технологии обнаружения нежелательных собеседников. Все это делает "VK Знакомства" востребованным, современным и безопасным сервисом для поиска новых знакомств и романтических отношений: в июне мы отметили круглую цифру — 50 миллионов мэтчей», — отметила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенное использование сервиса.

«VK Знакомства» появились в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps. Используя открытые технологии «ВКонтакте», сервис создал алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастет в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса уже составляет более 2,4 миллиона человек в месяц.

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