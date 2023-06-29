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12:11, 29 июня 2023Силовые структуры

Российского мобилизованного осудили на девять лет за троекратное дезертирство

В Приморье суд приговорил мобилизованного к девяти годам за троекратное дезертирство

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Приморье Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за троекратное оставление воинской части. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Дивисенко признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление воинской части») УК РФ.

По данным издания, мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года, но уже 19 ноября без разрешения покинул место службы. Спустя два месяца, 10 января, он добровольно явился в полицию, откуда его направили на обследование в госпиталь. Однако 20 января россиянин скрылся. Через две недели Дивисенко нашли в его квартире и направили в часть, которую он 16 февраля снова покинул. Спустя месяц россиянина задержали по месту жительства и возбудили в отношении него уголовное дело.

Дивисенко вину признал, но заявил, что покидал часть по семейным обстоятельствам, и не согласился со строгостью наказания. Сторона защиты подала апелляцию, ее рассмотрят 20 июля. Дело будет слушаться на закрытом судебном заседании.

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    Илона Палей
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