Оценена ненадежность современных компьютеров

В Копенгагенском университете оценили ненадежность современных компьютеров

Ученые Копенгагенского университета и Университета Роскилле (Дания) оценили ненадежность современных компьютеров. Они выяснили, что пользователи тратят от 10 до 20 процентов времени работы с компьютером на исправление сбоев, поломок или неправильно работающих программ. Результаты исследования опубликованы в журнале ACM Transactions on Computer-Human Interaction.

В исследовании приняли участие 234 респондента, включая студентов, бухгалтеров, консультантов или работников ИТ-индустрии, которые проводили от шести до восьми часов за компьютером во время работы. Они сообщали о ситуациях, когда компьютер не работал должным образом или нельзя было выполнить какую-либо задачу. Среди наиболее частых проблем были медленная работа системы, зависание, сбои или затруднения с поиском файлов или программ.

Несмотря на то что эпизоды сбоев были короче по длительности по сравнению с тем, что были более 10 лет назад, средний уровень фрустрации пользователя, столкнувшегося с неожиданной проблемой, оказался высоким (7 по 9-балльной шкале). Уровень фрустрации коррелировал с важностью задачи и потерянным временем, но не зависел от опыта работы с компьютером и практически не зависел от характеристик самого компьютера.

Участники опроса также сообщили, что 84 процента эпизодов, когда пользователи сталкивались с трудностями, имели место ранее и 87 процентов эпизодов могут повториться. При этом 26 процентов проблем не были решены и большинство ситуаций возникает при выполнении совершенно обычных задач. Такой результат говорит о том, что проблемы с современными компьютерами почти не отличаются от тех, что имели место 15-20 лет назад.

По словам авторов, разработчики должны привлекать пользователей, чтобы делать компьютерные системы максимально простыми в использовании и понимании.