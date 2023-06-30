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11:53, 30 июня 2023Среда обитания

Актер Добронравов похвалил одно изменение в Москве

Актер Иван Добронравов похвалил рост числа парков в Москве

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Российский актер Иван Добронравов похвалил одно изменение, произошедшее в Москве за последние годы. Он отметил рост числа парков в столице, передает «Москвич MAG».

«У меня есть воспоминания о городе, когда парки были в удручающем состоянии. То, что происходит сейчас, очень замечательно», — заявил Добронравов. По его словам, сейчас практически в любой части Москвы есть парк или площадка, где можно провести время, в том числе с ребенком.

Среди отрицательных перемен в столице актер назвал Ленинградский проспект. «Раньше через него проходил огромный бульвар. Я понимаю, сейчас стало больше машин, надо было расширять, но очень грустно, когда уходят такие вещи из города, когда огромный проспект становится просто огромным проспектом», — пояснил Добронравов.

Ранее звезда сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова назвала главные недостатки Москвы. По ее мнению, основная проблема города в системе дорог и светофоров, которую стоит изменить. Она отметила, что отсутствие левых поворотов на длинных основных улицах крайне неудобно, как и кольцевая система дорог.

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    Александра Качан
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