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08:37, 30 июня 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин домогался маленькой девочки и получил семь лет колонии

В Омске осудили на 7 лет рецидивиста, домогавшегося 9-летней девочки у торгового центра

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Омской области суд приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы 42-летнего рецидивиста, домогавшегося девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима

По данным ведомства, 22 октября 2022 года в Омске на 33 Северной улице пьяный фигурант увидел около торгового зентра незнакомого ребенка и стал приставать к нему. Потерпевшая испугалась и убежала, а неравнодушные прохожие задержали мужчину.

Отмечается, что россиянин уже был судим ранее за грабеж и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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    Екатерина Власова
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