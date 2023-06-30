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14:41, 30 июня 2023Экономика

Инфляция в Европе сократилась до минимума

Евростат: в июне инфляция в еврозоне замедлилась до минимальных с января 2022 года 5,5%

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Инфляция в еврозоне в июне выросла на 5,5 процента в годовом выражении, следует из предварительной оценки Евростата. Рост цен замедлился по сравнению с 6,1 процента в мае и достиг минимума с января 2022 года.

Кроме того, реальные цифры оказались даже лучше прогноза аналитиков — опрошенные Reuters эксперты ожидали роста на 5,6 процента. Основной вклад в замедление инфляции сделало удешевление энергоносителей. Их средняя стоимость в июне сократилась на 5,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае снижение составило 1,8 процента.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию также стали расти медленнее — в июне они прибавили 11,7 процента после 12,5 процента в мае. Базовая инфляция (не учитывает динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей) между тем ускорилась до 5,4 процента с 5,3 процента в мае.

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Замедление общего показателя инфляции произошло в 18 из 20 стран еврозоны. Германия стала единственной страной, где рост цен ускорился. В Хорватии показатель не изменился. Инфляция в Испании, Бельгии и Люксембурге впервые более чем за год упала ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2 процента.

В июне ЕЦБ спрогнозировал, что средний показатель инфляции в еврозоне в 2023 году составит 5,4 процента, в 2024 году — 3 процента, а в 2025 году приблизится к целевому уровню и составит 2,2 процента.

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    Софья Ермакова
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