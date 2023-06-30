Гендиректора концерна «Автоматика» задержали за мошенничество

Генерального директора концерна «Автоматика» задержали по подозрению в мошенничестве

Генерального директора российского концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие просит отправить его в СИЗО до 27 августа. Вместе с ним был задержан еще один сотрудник предприятия — Александр Нестеров. Следствие ходатайствует и о его аресте. Меру пресечения обоим фигурантам изберет Пресненский районный суд Москвы.

Подробности дела пока не раскрываются.

Концерн «Автоматика» — холдинговая компания, осуществляющая разработку систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. По данным ТАСС, осенью 2021 года концерн приобрел разработку для раскрытия владельцев анонимных телеграм-каналов под названием «Охотник». Она помогает вычислять ники и контакты при анализе мессенджеров.