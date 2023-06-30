Сотрудники ФСБ уличили дознавателя МВД в фальсификации доказательств

В Югре бывшего дознавателя МВД осудят за фальсификацию доказательств по уголовному делу

В Нижневартовске бывший дознаватель УМВД предстанет перед судом за фальсификацию доказательств по уголовному делу, злоупотребление должностными полномочиями и использование поддельного документа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по ХМАО-Югре.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Тюменской области, УСБ МВД по ХМАО-Югре и СКР. Также завершено дело в отношении адвоката, который был пособником дознавателя.

По данным следствия, женщина-дознаватель не хотела проводить расследование и собирать доказательства по делу об управлении машиной в нетрезвом виде, которое находилось у нее в производстве. Фигурант этого дела сел за руль при имеющейся неснятой судимости за совершение ДТП в состоянии опьянения с причинением смерти человеку. Чтобы новое дело было закрыто, дознаватель внесла в протоколы данные о непричастности россиянина к совершению преступления и приобщила к материалам дела поддельные ордера защитника.

Адвокат обвиняемого, который был заинтересован в освобождении своего клиента, помогал дознавателю в фальсификации доказательств. В результате дело в отношении его доверителя было прекращено.

Спустя время об этом стало известно сотрудникам управления собственной безопасности.