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13:49, 30 июня 2023Мир

В США заявили о неготовности мира к уходу Путина на фоне мятежа Пригожина

Politico: мир не готов к уходу президента России Путина после мятежа Пригожина

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Мятеж бойцов частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» на прошедших выходных показал, что мир не готов работать с Россией не под управлением президента Владимира Путина, поскольку для западных стран это было бы равнозначно хаосу. Об этом пишет колумнист Politico, американская журналистка Нахал Тооси.

Она напомнила, что официальный Вашингтон неоднократно настаивал на том, что не поддерживает смену власти в России — в том числе потому, что она является ядерной державой. По словам двух действующих американских чиновников, двух иностранных чиновников и одного бывшего американского чиновника, побеседовавших с Politico, отсутствие явного преемника или возможность прихода к власти жестокого командира вроде главы ЧВК Евгения Пригожина «оставляет слишком много неудобных переменных» для США и ЕС.

«Соединенные Штаты не заинтересованы в нестабильности внутри России, которая может перекинуться на Европу. Смена режима, которая происходит через хаотичный и насильственный процесс, также с наибольшей вероятностью приведет к появлению другого авторитарного лидера», — убеждена бывший сотрудник американской разведки, специализирующийся на России и автократиях, Андреа Кендалл-Тейлор.

Два других американских чиновника также рассказали Politico, что администрация президента США Джо Байдена внимательно изучала вопросы сохранения стабильности в России. Это происходило во время пригожинского мятежа 24-25 июня.

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    Виктория Кондратьева
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