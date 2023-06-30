Невролог назвал неожиданную особенность межпозвоночных грыж
Часто симптомные грыжи межпозвоночных дисков спонтанно рассасываются, рассказал сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин. Эту неожиданную особенность грыж он назвал в беседе с «Газетой.Ru».
По словам невролога, в 60-70 процентах случаев острые грыжи рассасываются в срок от двух месяцев до года, поэтому не стоит торопиться с операцией по удалению. «Признаков, по которым можно предсказать, произойдет ли резорбция грыжи, нет. Грыжи бессимптомные регрессируют максимум в 18 процентах случаев», — объяснил он.
Некоторые грыжи могут никак не проявляться и удаления не требуют, но при этом сдавливают спинномозговые корешки. Это, уточнил врач, ведет к онемению в пальцах, боли в спине, ощущению «прострелов» и другим симптомам, говорящим о радикулопатии. Такие симптомы уходят через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца. «В связи с этим часто имеет смысл не удалять грыжу сразу, а подождать какое-то время, ограничиться консервативным лечением. Исключение — наличие нарушения мочеиспускания, восходящего пареза (ослабления) и онемения в аногенитальной области», — заключил Исайкин.
Ранее невролог Альмира Гимранова перечислила блюда для здоровья нервной системы. Помидоры, огурцы, перец, зелень с добавлением орехов или семечек и заправкой из растительного масла и лимонного сока насытят организм витаминами C, E, B и микроэлементами (магний, кальций, калий, фосфор), которые укрепляют нервную систему и повышают настроение, объяснила врач.