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09:12, 30 июня 2023Забота о себе

Невролог назвал неожиданную особенность межпозвоночных грыж

Невролог Исайкин: межпозвоночные грыжи спонтанно рассасываются в 60-70 процентах случаев

Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

Часто симптомные грыжи межпозвоночных дисков спонтанно рассасываются, рассказал сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин. Эту неожиданную особенность грыж он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам невролога, в 60-70 процентах случаев острые грыжи рассасываются в срок от двух месяцев до года, поэтому не стоит торопиться с операцией по удалению. «Признаков, по которым можно предсказать, произойдет ли резорбция грыжи, нет. Грыжи бессимптомные регрессируют максимум в 18 процентах случаев», — объяснил он.

Некоторые грыжи могут никак не проявляться и удаления не требуют, но при этом сдавливают спинномозговые корешки. Это, уточнил врач, ведет к онемению в пальцах, боли в спине, ощущению «прострелов» и другим симптомам, говорящим о радикулопатии. Такие симптомы уходят через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца. «В связи с этим часто имеет смысл не удалять грыжу сразу, а подождать какое-то время, ограничиться консервативным лечением. Исключение — наличие нарушения мочеиспускания, восходящего пареза (ослабления) и онемения в аногенитальной области», — заключил Исайкин.

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    Александра Лисица
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