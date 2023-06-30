Невролог назвал неожиданную особенность межпозвоночных грыж

Невролог Исайкин: межпозвоночные грыжи спонтанно рассасываются в 60-70 процентах случаев

Часто симптомные грыжи межпозвоночных дисков спонтанно рассасываются, рассказал сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин. Эту неожиданную особенность грыж он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам невролога, в 60-70 процентах случаев острые грыжи рассасываются в срок от двух месяцев до года, поэтому не стоит торопиться с операцией по удалению. «Признаков, по которым можно предсказать, произойдет ли резорбция грыжи, нет. Грыжи бессимптомные регрессируют максимум в 18 процентах случаев», — объяснил он.

Некоторые грыжи могут никак не проявляться и удаления не требуют, но при этом сдавливают спинномозговые корешки. Это, уточнил врач, ведет к онемению в пальцах, боли в спине, ощущению «прострелов» и другим симптомам, говорящим о радикулопатии. Такие симптомы уходят через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца. «В связи с этим часто имеет смысл не удалять грыжу сразу, а подождать какое-то время, ограничиться консервативным лечением. Исключение — наличие нарушения мочеиспускания, восходящего пареза (ослабления) и онемения в аногенитальной области», — заключил Исайкин.

Ранее невролог Альмира Гимранова перечислила блюда для здоровья нервной системы. Помидоры, огурцы, перец, зелень с добавлением орехов или семечек и заправкой из растительного масла и лимонного сока насытят организм витаминами C, E, B и микроэлементами (магний, кальций, калий, фосфор), которые укрепляют нервную систему и повышают настроение, объяснила врач.