Россиянин выложил в интернет интимные фото сожительницы и попал под суд

В ЯНАО будут судить мужчину, выложившего в интернет обнаженные фото подруги после ссоры

В Лабытнанги суд рассмотрит дело 30-летнего мужчины, распространившего обнаженные фотографии сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, в мае фигурант поссорился с возлюбленной. И решил дискредитировать ее перед родственниками. Он выложил интимные фотографии подруги в интернет.

Он нарушил права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Отмечается, что распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. В отношении россиянина возбудили дело по части статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

