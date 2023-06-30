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10:17, 30 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 13 лет за похищение и избиение трех человек

В Хабаровске осудили на 13 лет 28-летнего мужчину, похитившего и избившего трех человек

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Хабаровске суд приговорил к 13 годам лишения свободы 28-летнего мужчину, похитившего и избившего трех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «а, в, ж» части 2 статьи 126 («Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в декабре 2021 года двое товарищей по указанию третьего похитили двух мужчин и женщину. Они избивали потерпевших и удерживали в квартире. Затем фигуранты вывезли похищенных во Владивосток и держали там долгое время.

Отмечается, что одного из соучастников уже осудили на три года, а второго вскоре ждет судебное заседание.

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    Екатерина Власова
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