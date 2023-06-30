Судан попросил у России помощи в разрешении конфликта

Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила у России помощи в разрешении конфликта

Делегация Судана попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы также ознакомили министра иностранных дел [России] с дорожной картой по урегулированию суданского кризиса», — подчеркнул Агар на пресс-конференции в Москве. Министр также отметил, что Судан рассматривает Россию как дружественную страну, и попросил оказать «экономическое и стратегическое содействие».

В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Последние представляют племенные группировки, при этом обладая большим количеством вооружения. Причиной стал конфликт между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).