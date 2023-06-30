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19:01, 30 июня 2023Силовые структуры

Россиянин ударил полицейского кулаком по лицу и получил два года условно

В Пермском крае осудили на два года условно мужчину, ударившего полицейского по лицу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 26-летнего местного жителя, избившего сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Ему назначали двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, 7 сентября 2022 года к пьяному фигуранту приехал участковый для проверки и осуществления по решению суда административного надзора. Но мужчина был против проверок и напал на полицейского, ударив его кулаком по лицу.

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    Екатерина Власова
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