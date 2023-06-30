Пассажир попытался задушить полицейского в аэропорту и попал на видео

Агрессивный пассажир Spirit Airlines попытался задушить полицейского в аэропорту Орландо

Пассажир Spirit Airlines напал на сотрудников авиакомпании и попытался задушить полицейского в аэропорту Орландо, Флорида. Инцидент попал на видео, которое публикует Fox35.

Издание отмечает, что 41-летний Эдвард Харистон (Edward Hariston) и еще несколько человек стали вести себя агрессивно с работниками Spirit, грубить и заходить за кассу. Харистон начал нажимать на кнопки клавиатуры, но в этот момент на место прибыл полицейский и попытался заломить ему руку.

Уточняется, что правонарушитель оказал сопротивление и стал душить оппонента. Последний потерял сознание, ему на помощь пришли коллеги. На кадрах видно, как несколько полицейских пытаются задержать Харистона, повалив его на пол, однако тот не сдается и пытается вырваться.

Мужчину все-таки удалось арестовать и отвезти в больницу для освидетельствования. Ему предъявлено обвинение в нападении.