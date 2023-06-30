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13:56, 30 июня 2023Бывший СССР

Залужный заявил о постоянной связи с главой Генштаба США

Главком ВСУ Залужный заявил, что находится на постоянной связи с главой Генштаба США Милли

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что находится на постоянной связи с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Об этом украинский генерал рассказал в интервью газете The Washington Post.

«У нас есть договоренность: мы на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю. Поэтому я могу иногда позвонить и сказать: "Если я не получу 100 тысяч снарядов в течение недели, 1000 человек погибнет. Встаньте на мое место"», — сказал Залужный.

В том же интервью главком ВСУ обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева. Тем самым он объяснил медленные темпы наступления украинской армии.

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    Алевтина Запольская
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