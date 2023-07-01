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14:52, 1 июля 2023Мир

Орбан предрек скорое исчезновение слабым нациям

Премьер-министр Орбан: Венгрия должна вооружаться из-за скорого исчезновения слабых наций

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страну непрерывно тренироваться и вооружаться. Он предрек, что слабые нации скоро исчезнут. Трансляция выступления доступна на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Орбана, в будущем выживут только сильнейшие. «Необходима сильная страна, сильное правительство, сильная экономика, сильная армия и не в последнюю очередь сильные службы охраны порядка. Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают такие времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся. Поэтому каждый день надо усиливать свои линии обороны и службы охраны порядка», — заявил он.

Премьер-министр добавил, что по соседству с Венгрией разворачивается конфликт на Украине, являющийся «эпицентром сотрясения мировых устоев». В то же время с юга страну «осаждают тысячи мигрантов». Орбан отметил, что на сегодняшний день Венгрия является одной из самых безопасных стране Европы и всего мира.

Ранее стало известно о планах Венгрии выступить против плана Евросоюза выделить больше средств Украине и финансирования возросших расходов на обслуживание долга.

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    Александра Качан
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