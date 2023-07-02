Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Киева

Байден поблагодарил премьера Греции Мицотакиса за поддержку Украины с начала конфликта

Пресс-служба премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса сообщила, что президент США Джо Байден созвонился с избранным главой государства и поздравил его с победой на выборах, а также заявил о желании укреплять сотрудничество между двумя государствами. Помимо этого, он поблагодарил Мицотакиса за поддержку Украины, передает РИА Новости.

«Президент США поздравил премьер-министра с победой на выборах и подчеркнул, что надеется на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции», — сказано в сообщении.

Байден и Мицотакис также выразили намерения добиваться более тесного сотрудничества между Вашингтоном и Афинами. При этом американский лидер поблагодарил греческого коллегу за поддержку, которую страна оказывала Киеву с начала конфликта на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что во времена СССР Украина уже являлась самостоятельным государством, в состав которого входил Крым.