Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 2 июля 2023Мир

Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Киева

Байден поблагодарил премьера Греции Мицотакиса за поддержку Украины с начала конфликта

Фото: Globallookpress.com

Пресс-служба премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса сообщила, что президент США Джо Байден созвонился с избранным главой государства и поздравил его с победой на выборах, а также заявил о желании укреплять сотрудничество между двумя государствами. Помимо этого, он поблагодарил Мицотакиса за поддержку Украины, передает РИА Новости.

«Президент США поздравил премьер-министра с победой на выборах и подчеркнул, что надеется на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции», — сказано в сообщении.

Байден и Мицотакис также выразили намерения добиваться более тесного сотрудничества между Вашингтоном и Афинами. При этом американский лидер поблагодарил греческого коллегу за поддержку, которую страна оказывала Киеву с начала конфликта на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что во времена СССР Украина уже являлась самостоятельным государством, в состав которого входил Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о скандале между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard

    Погиб воевавший на стороне ВСУ ветеран морской пехоты США

    Тренер рассказал о влиянии занятий фитнесом на женское либидо

    В Белоруссии заявили о готовности «сыграть свою роль» в переговорах по Украине

    Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Киева

    Аэропорт Волгограда подвергся проверке из-за угрозы взрыва

    Бывший вице-президент США заявил о возможном вступлении Украины в НАТО

    Шольц заявил о самостоятельности Украины во времена СССР

    В Georgian Airways оценили решение Зеленского о санкциях из-за полетов в Россию

    Назван адрес дома с двором-колодцем в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости