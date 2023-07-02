Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:41, 2 июля 2023Культура

Мик Джаггер обручился с 35-летней балериной

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер решил жениться на 35-летней балерине Мелани Хэмрик

Фото: Yves Herman / Reuters

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер обручился с 35-летней балериной накануне своего 80-летия. Об этом сообщает The Mirror.

Невестой солиста The Rolling Stones стала Мелани Хэмрик. В отношениях музыкант и балерина находятся уже давно — с 2014 года. У пары есть общий сын, родившийся в 2016 году. Танцовщица 15 лет проработала в Американском балетном театре в Нью-Йорке, а в 2019 году закончила свою карьеру.

На днях на руке Хэмрик заметили кольцо. Своим друзьям она заявила, что оно обручальное.

Для Джаггера брак с балериной официально станет вторым, хотя у музыканта был неофициальный союз с моделью Джерри Холл, с которой они провели частную церемонию бракосочетания на Бали. В отношениях родилось четверо детей. В 1999 году Высший суд Лондона признал брак недействительным.

Первой супругой артиста была никарагуанская актриса Бьянка Перес-Мора Масиас, от которой родилась дочь. Еще одного сына ему родила бразильская модель Лучиана Хименес. Первый ребенок Джаггера появился на свет в 1970 году от американской певицы Марши Хант.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич заявил о нежелании Сербии присоединяться к антироссийским санкциям

    Мик Джаггер обручился с 35-летней балериной

    Пьяные мужчины избили молодых людей у станции метро в Москве

    Раскрыты подробности ликвидации на Украине родственника народного артиста России

    Охрана кортежа Байдена сбила курьера и попала на видео

    Зеленский посетил Одесскую область

    Винер призналась в участии в личной жизни воспитанниц

    Россиянин попытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети

    Вучич заявил о планах Косово синхронизировать нападение с атакой Украины

    Российский боец рассказал об активизации беспилотников ВСУ в районе Белогоровки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости