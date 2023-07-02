Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер решил жениться на 35-летней балерине Мелани Хэмрик

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер обручился с 35-летней балериной накануне своего 80-летия. Об этом сообщает The Mirror.

Невестой солиста The Rolling Stones стала Мелани Хэмрик. В отношениях музыкант и балерина находятся уже давно — с 2014 года. У пары есть общий сын, родившийся в 2016 году. Танцовщица 15 лет проработала в Американском балетном театре в Нью-Йорке, а в 2019 году закончила свою карьеру.

На днях на руке Хэмрик заметили кольцо. Своим друзьям она заявила, что оно обручальное.

Для Джаггера брак с балериной официально станет вторым, хотя у музыканта был неофициальный союз с моделью Джерри Холл, с которой они провели частную церемонию бракосочетания на Бали. В отношениях родилось четверо детей. В 1999 году Высший суд Лондона признал брак недействительным.

Первой супругой артиста была никарагуанская актриса Бьянка Перес-Мора Масиас, от которой родилась дочь. Еще одного сына ему родила бразильская модель Лучиана Хименес. Первый ребенок Джаггера появился на свет в 1970 году от американской певицы Марши Хант.