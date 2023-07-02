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21:57, 2 июля 2023Мир

Политолог допустил обсуждение в США прямого участия в конфликте на Украине

Политолог Кнутов: США прорабатывают вопрос прямого участия армии в конфликте на Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Leonhard Simon / Reuters

США на уровне администрации президента Джо Байдена и Пентагона прорабатывают прямое участие американской армии в конфликте на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Кнутов, пишут «Известия».

Эксперт напомнил о публикации The Washington Post (WP), в которой говорится, что Байден нарушил Конституцию США, отправив технику и солдат на Украину. По его мнению, главе США не станут объявлять импичмент из-за этих обвинений. Он уточнил, что американцы начинают осознавать последствия катастрофичной политики Байдена.

Кнутов указал на то, что Вашингтон задумывается об отправке на Украину экспедиционного корпуса. Политолог допустил обсуждение в США участия в конфликте. «Эскалация такого уровня может говорить только об одном — США еще на уровне администрации и Пентагона, не вынося этот вопрос в СМИ и на обсуждение общественности, прорабатывают прямое участие армии США в военном конфликте», — подчеркнул он.

Ранее политолог Константин Блохин предположил, что США прекратят поддержку Украины в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в потенциальном контрнаступлении.

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    Марина Совина
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