Володин высказался о попытке мятежа Пригожина

Спикер Госдумы Володин заявил о сплочении общества вокруг Путина после мятежа Пригожина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что 23 и 24 июня вошли в историю России как дни единения и консолидации вокруг президента Владимира Путина. Таким образом в Telegram он высказался о попытке мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

Автор публикации обратил внимание на то, что несмотря на возможность высказывать разные точки зрения, нет ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. «Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость», — отметил он.

Володин подчеркнул, что Путин в результате еще больше укрепил свои позиции как в стране, так и за ее пределами. «Если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», — заключил спикер ГД.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал старую записку бывшего лидера партии Владимира Жириновского, в которой нашел объяснение провала мятежа Пригожина. Депутат подчеркнул, что Россия выстояла перед очередным испытанием именно благодаря опоре на народ и веру, а также сплочению вокруг президента.