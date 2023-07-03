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13:58, 3 июля 2023Мир

В Берлине подожгли машину помогающей беженцам с Украины организации

В Берлине подожгли машину гуманитарной организации, помогающей беженцам с Украины
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

В берлинском районе Вайсензе около двух часов ночи (3:00 мск) на 3 июля подожгли фургон гуманитарной организации, которая помогает беженцам с Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Поджигателям удалось скрыться с места преступления. Сейчас полиция начала расследование и ищет злоумышленников, к делу привлекли сотрудников отдела государственной безопасности.

Прибывшие пожарные потушили огонь, но кабина выгорела дотла. Также пострадала припаркованная рядом машина.

Ранее в Чехии вступили в силу новые правила, которые касаются украинских беженцев. Теперь семьи, которые приняли уехавших с Украины людей, не будут получать выплаты от государства. Деньги будут переводить самим беженцам, но собственникам жилья надо зарегистрироваться в специальном реестре. Из-за этого многие мигранты могут оказаться без жилья и, возможно, решат вернуться на родину.

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    Александр Слабиев
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