В Берлине подожгли машину помогающей беженцам с Украины организации

В Берлине подожгли машину гуманитарной организации, помогающей беженцам с Украины

В берлинском районе Вайсензе около двух часов ночи (3:00 мск) на 3 июля подожгли фургон гуманитарной организации, которая помогает беженцам с Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Поджигателям удалось скрыться с места преступления. Сейчас полиция начала расследование и ищет злоумышленников, к делу привлекли сотрудников отдела государственной безопасности.

Прибывшие пожарные потушили огонь, но кабина выгорела дотла. Также пострадала припаркованная рядом машина.

Ранее в Чехии вступили в силу новые правила, которые касаются украинских беженцев. Теперь семьи, которые приняли уехавших с Украины людей, не будут получать выплаты от государства. Деньги будут переводить самим беженцам, но собственникам жилья надо зарегистрироваться в специальном реестре. Из-за этого многие мигранты могут оказаться без жилья и, возможно, решат вернуться на родину.