В Москве рассказали о столичных программах для молодых предпринимателей

Заммэра Москвы Сергунина рассказала о столичных программах для молодых предпринимателей

В Москве существует множество программ для раскрытия потенциала молодежи в самых разных областях — от культуры до предпринимательства. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях. К примеру, заниматься творчеством, сохранять историческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям», — сообщила Сергунина, отметив, что значительная часть столичных программ направлена на обучение и поддержку начинающих предпринимателей.

Одна из ключевых программ для молодежи — «Бизнес-уик-энд. Старт». В рамках программы молодые предприниматели в возрасте от 13 до 18 лет изучают экономические модели и основы бизнеса, превращают свои идеи в реальные продукты и услуги, а затем регистрируются в качестве самозанятых и получают первую прибыль. К потоку 2023 года присоединились свыше 2000 человек, а центральным событием стала ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика-идей» — общая выручка ее участников составила почти полмиллиона рублей.

Кроме того, молодые москвичи могут принять участие в проектах столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, где у них есть возможность завести полезные знакомства, изучить кейсы коллег, получить консультацию профессионалов и представить свою продукцию на различных выставках.

Также в Москве проводятся соревнования и хакатоны, где молодые предприниматели могут выиграть грант на развитие своего дела или найти инвестора, готового вложить средства в проект. Среди них — конкурс на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», на котором представлены идеи по разработке цифровых сервисов и продуктов для города, а также конкурс «Новатор Москвы», участники которого предлагают передовые решения в области промышленности и экологии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал творческий бизнес столицы мощным драйвером развития городской экономики и отметил, что в нем задействовано более миллиона человек.