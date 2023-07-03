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20:20, 3 июля 2023Силовые структуры

Двоих бывших российских воспитательниц осудили на три года за избиение детей

В Сочи двух бывших воспитательниц частного сада осудили на три года за истязание детей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Сочи бывших воспитательниц частного детского сада осудили на три года и два месяца за истязание детей и жестокое обращение с ними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

53-летней и 39-летней фигуранткам запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

По данным ведомства, в январе и феврале 2021 года воспитатели избивали восьмилетнюю девочку и маленького мальчика, нанося им удары ногами и руками по разным частям тела. В марте того же года старшая из фигуранток организовала свой частный детский сад. В сентябре 2022 года она напала на семилетнего мальчика. В результате у него появились кровоподтеки в области предплечья и шеи.

Ход расследования дела находился на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

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    Елизавета Новикова
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