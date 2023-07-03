Экс-глава службы по борьбе с коррупцией на таможне в СЗФО получил срок за взятки
Бывшего исполняющего обязанности главы Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).
На имущество фигуранта наложен арест.
По данным следствия, в мае 2021 года высокопоставленный таможенник нашел посредника и убедил его договориться с предпринимателем о регулярной передаче взяток. Бизнесмена обязали передавать сотруднику ФТС по 700 долларов за каждое транспортное средство, перевезшее товары через границу ЕАЭС в интересах его компании.
В результате за лето 2021 года фигурант получил от предпринимателя более миллиона рублей. Во время очередной передачи денег таможенника задержали сотрудники МВД и ФСБ.