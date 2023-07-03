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20:04, 3 июля 2023Среда обитания

Семья Михаила Круга поссорилась из-за наследства

«КП»: семья Михаила Круга поссорилась из-за оставленного им в наследство особняка

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Семья шансонье Михаила Круга поссорилась из-за оставленного им в наследство особняка за 60 миллионов рублей. Об этом рассказал сын музыканта Дмитрий Воробьев в интервью для «Комсомольской правды».

Речь идет о трехэтажном коттедже площадью 350 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, пять санузлов, зал, котельная, бассейн, сауна с дровяной печкой, гараж, кладовая с подогревом полов, просторная мансарда с бильярдом, баром и верандой, а также зимний сад с водопадами.

Дом был поделен между сыном и старшей сестрой Круга Ольгой Медведевой. Воробьев заявил, что собирается продать свою часть жилья. Он выставил половину особняка вместе с мебелью на аукцион за 30 миллионов рублей. Отмечается, что помещения не поделены между собственниками — каждый может пользоваться любым из них. По словам сына шансонье, его планы на дом не совпали с желанием родственницы.

«Тетя не хочет продавать дом. Я решил продать, потому что у нас случился конфликт с ней. Она захотела стать собственницей всего дома. Делать на нем бизнес, сдавать его посуточно, водить туда экскурсии. А мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дешево», — поделился Воробьев. Он добавил, что тетя не считает его полноправным владельцем коттеджа.

В свою очередь сестра Круга опровергла слова племянника о ссоре из-за наследства. По ее словам, между членами их семьи нет разногласий.

Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Дело оставалось нераскрытым 17 лет. В 2019 году член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в преступлении. Злоумышленник заявил, что вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым собирался ограбить дом Круга по указанию тверского криминального авторитета.

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    Александра Качан
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