В Татарстане на организацию фестиваля направят 6,5 миллиона рублей

На организацию фестиваля «Пастернаковские чтения» направят 6,5 миллиона рублей

Менделеевск получил грант президентского фонда культурных инициатив на 6,5 миллиона рублей, данные средства будут направлены на организацию фестиваля «Пастернаковские чтения». Как уточняет «Татар информ», событие будет проходить с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО.

Отмечается, что организаторам мероприятия удалось одержать победу в жестком конкурсе, в котором приняли участие более 10 тысяч заявок со всей страны.

По данным агентства, средства гранта будут направлены на проект «Химия слова», который состоится в рамках фестиваля. Данный проект объединит культурные организации Менделеевска, детские творческие коллективы, администрацию и предприятие АО «Аммоний».

«Химия слова» предполагает объединение исторического и стихотворного наследия, современной поэзии, локальных языковых традиций и актуальных форматов взаимодействия с публикой в городских пространствах.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовал XVII межрегиональный праздник русской песни и частушки.