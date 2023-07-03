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10:12, 3 июля 2023Моя страна

В Татарстане на организацию фестиваля направят 6,5 миллиона рублей

На организацию фестиваля «Пастернаковские чтения» направят 6,5 миллиона рублей

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Менделеевск получил грант президентского фонда культурных инициатив на 6,5 миллиона рублей, данные средства будут направлены на организацию фестиваля «Пастернаковские чтения». Как уточняет «Татар информ», событие будет проходить с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО.

Отмечается, что организаторам мероприятия удалось одержать победу в жестком конкурсе, в котором приняли участие более 10 тысяч заявок со всей страны.

По данным агентства, средства гранта будут направлены на проект «Химия слова», который состоится в рамках фестиваля. Данный проект объединит культурные организации Менделеевска, детские творческие коллективы, администрацию и предприятие АО «Аммоний».

«Химия слова» предполагает объединение исторического и стихотворного наследия, современной поэзии, локальных языковых традиций и актуальных форматов взаимодействия с публикой в городских пространствах.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовал XVII межрегиональный праздник русской песни и частушки.

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