В Польше продолжили сбрасывать ртуть в реку после экологической катастрофы

В Польше продолжили сбрасывать соли ртути в реку Одру после экологической катастрофы

В Польше продолжают сбрасывать в реку Одру соли ртути спустя год после экологической катастрофы. Об этом сообщил представитель министерства по защите природы Германии Кристофер Штольценберг, передает ТАСС.

Штольценберг подчеркнул, что Варшава никак не реагирует на происходящее. По его словам, обсуждение проблемы с польским правительством и министром экологии не дает результатов.

«Эта проблема, которой без малого год, нас сильно беспокоит. До нас доходит все больше признаков, указывающих на продолжающиеся выбросы соли ртути», — заявил Штольценберг. Он добавил, что ранее зафиксированный мор рыбы произошел из-за выбросов солей ртути, низкого уровня воды и высокой температуры. В комплексе эти три фактора привели к взрывному росту водорослей и навредили рыбе.

Река Одра протекает по территории Польши и Германии. В августе 2022 года рыбаки обнаружили вдоль ее берега 10 тонн мертвой рыбы. Эксперты провели несколько тестов воды и выяснили, что рыба пострадала из-за загрязнения водоема неизвестного происхождения.