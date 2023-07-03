Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:05, 3 июля 2023Среда обитания

В Польше продолжили сбрасывать ртуть в реку после экологической катастрофы

В Польше продолжили сбрасывать соли ртути в реку Одру после экологической катастрофы

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Польше продолжают сбрасывать в реку Одру соли ртути спустя год после экологической катастрофы. Об этом сообщил представитель министерства по защите природы Германии Кристофер Штольценберг, передает ТАСС.

Штольценберг подчеркнул, что Варшава никак не реагирует на происходящее. По его словам, обсуждение проблемы с польским правительством и министром экологии не дает результатов.

«Эта проблема, которой без малого год, нас сильно беспокоит. До нас доходит все больше признаков, указывающих на продолжающиеся выбросы соли ртути», — заявил Штольценберг. Он добавил, что ранее зафиксированный мор рыбы произошел из-за выбросов солей ртути, низкого уровня воды и высокой температуры. В комплексе эти три фактора привели к взрывному росту водорослей и навредили рыбе.

Река Одра протекает по территории Польши и Германии. В августе 2022 года рыбаки обнаружили вдоль ее берега 10 тонн мертвой рыбы. Эксперты провели несколько тестов воды и выяснили, что рыба пострадала из-за загрязнения водоема неизвестного происхождения.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии оценили уничтожение «Ланцетом» установки CAESAR

    Россиянка прошла голой по улицам Краснодара и попала на видео

    Новый «Индиана Джонс» провалился в китайском кинопрокате

    Саакашвили показал свою худобу

    Мошенники завладели подзамочными интимными снимками москвички

    Украинский солдат снял на камеру удар РСЗО по его подразделению

    Европейская страна захотела сохранить особые отношения с российской нефтью

    В Польше продолжили сбрасывать ртуть в реку после экологической катастрофы

    Полиция задержала иностранца за изнасилование 23-летней российской продавщицы

    Москвичи смогут зарядить телефон на новых велосипедах городского проката

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости