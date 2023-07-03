Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт школ на Украине

Правительство Швейцарии направит $6,1 млн на реконструкцию 30 школ на Украине

Швейцария решила выделить 5,5 миллиона швейцарских франков (6,1 миллиона долларов) на реконструкцию 30 школ на Украине. Об этом сообщается в заявлении на сайте правительства.

Уточняется, что средства будут направлены на восстановление 30 школ в регионах, непосредственно пострадавших от боевых действий в Чернигове, Одессе и Полтаве, и на создание безопасных многоцелевых классных комнат для обеспечения непрерывного обучения.

«Цель поддержки состоит в том, чтобы обеспечить доступ почти 15 000 школьников к достойному и безопасному образованию», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что Берн в течение пяти лет предоставит Украине финансовую помощь в размере 1,7 миллиарда долларов. Он добавил, что Швейцария также обязалась в течение 2023 и 2024 годов направить Киеву еще около 331 миллиона долларов.